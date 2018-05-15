Манчини официально стал главным тренером сборной Италии

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини 14 мая официально был назначен наставником сборной Италии, подписав соответствующее соглашение.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии в "Твиттере".

О деталях контракта пока не сообщается. Пресс-конференция, на которой специалист будет представлен журналистам в качестве нового главного тренера национальной команды, состоится 15 мая.

Ранее сообщалось, что Манчини подпишет контракт со сборной Италии до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.