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    Манчини официально стал главным тренером сборной Италии

    О деталях контракта пока не сообщается

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини 14 мая официально был назначен наставником сборной Италии, подписав соответствующее соглашение.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии в "Твиттере".

    О деталях контракта пока не сообщается. Пресс-конференция, на которой специалист будет представлен журналистам в качестве нового главного тренера национальной команды, состоится 15 мая.

    Ранее сообщалось, что Манчини подпишет контракт со сборной Италии до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

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