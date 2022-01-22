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Манчини даст Балотелли шанс в сборной Италии

Манчини даст Балотелли шанс в сборной Италии 31-летний форвард турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли возвращается в сборную Италии.
Футбол
22 января 2022 г. 18:32
Манчини даст Балотелли шанс в сборной Италии
Марио Балотелли

31-летний форвард турецкого "Адана Демирспор" Марио Балотелли возвращается в сборную Италии.

Как передает Report, об этом сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо. По информации источника, главный тренер национальной команды Роберто Манчини даст ему новый шанс. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Действующий контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Итальянец защищает цвета клуба с 2021 года. В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за "Адана Демирспор" во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Напомним, ранее Балотелли выступал в АПЛ за такие клубы, как "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Напомним, в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии и в случае победы встретятся в финале с Португалией.

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Версия на азербайджанском языке Mario Balotelli İtaliya millisinə qayıdır

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