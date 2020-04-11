"Манчестер Юнайтед" расстанется с 5 футболистами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер определился с пятью футболистами, с которыми не желает дальше работать.

Как передает Report со ссылкой на Manchester Evening News, речь идет о Филе Джонсе, Джесси Лингарде, Крисе Смоллинге (находится в аренде в "Роме"), Андреасе Перейре и Алексисе Санчесе. Норвежский специалист планирует их отпустить летом.

Сульшер надеется, что выручка от продаж поможет укрепить клуб.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" находится на 5-м месте с 45 очками после 29 туров в премьер-лиге.