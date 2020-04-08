"Манчестер Юнайтед" приобрел 16-летнего вратаря - ФОТО

16-летний вратарь чешского футбольного клуба "Сигма Оломоуц" Радек Витек присоединится к "Манчестер Юнайтед" в июле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, сделка была согласована в январе, но теперь она официально подтверждена чешским клубом.

"Я рад сообщить, что Сигма может отправить еще одного своего талантливого игрокав лучший европейский клуб. Переходигрока в столь юном возрасте — это, в первую очередь, большой престиж, который является наградой не только для клуба, но и для самого игрока за его усердную работу. Во-вторых, это еще и финансовый аспект", - заявил менеджер "Сигмы" Ладислав Минар.