"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу на выезде

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Брайтон энд Хоув Альбион" принимал "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Фалмер — Зе Амекс" в Брайтон энд Хоув и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд. На 29-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш упрочил преимущество манкунианской команды в счёте. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Фернандеш оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

"Манчестер Юнайтед" набрал 52 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Брайтон энд Хоув Альбион" (33) — на 15-м месте. Ранее чемпионом Англии сезона-2019/2020 досрочно стал "Ливерпуль", в 31 матче набравший 86 очков.