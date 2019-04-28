"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" со счетом 1:1 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Хуан Мата (11-я минута), у гостей отличился Маркос Алонсо (43). Мата, которому в воскресенье исполнился 31 год, стал третьим игроком "Манчестер Юнайтед", который забил гол в матче премьер-лиги в день своего рождения после Уэйна Руни ("Арсеналу" в 2004 году) и Антони Марсьяля (также "Арсеналу" в 2018 году). Кроме того, Мата стал вторым игроком после Марка Хьюза, отличившимся в матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за обе команды (не считая авторов голов в свои ворота).

"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" ведут борьбу за две оставшиеся путевки в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, куда попадают четыре лучшие команды чемпионата Англии. Первые два места займут "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", имеющие в активе 92 и 91 очко соответственно и продолжающие борьбу за чемпионство. Третье место за два тура до конца чемпионата занимает "Тоттенхэм" (70), четвертое - "Челси" (68), пятое - "Арсенал" (66), шестое - "Манчестер Юнайтед" (65).

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с потерявшим шансы на сохранение места в премьер-лиге "Хаддерсфилдом", "Челси" примет "Уотфорд". Обе встречи пройдут 5 мая.