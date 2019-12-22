"Манчестер Юнайтед" хочет купить Миранчука за 40 млн евро

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность купить полузащитника московского клуба "Локомотив" Алексея Миранчука за €40 млн.

Как передает Report, об этом сообщил портал TuttoMercatoWeb со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в течение последней недели о контракте с Миранчуком думали итальянские клубы "Ювентус", "Милан" и "Лацио".

За прошедший сезон Миранчук за "Локомотив" забил девять мячей в 21 матче. В текущем сезоне на счету полузащитника пять голов за 16 матчей.