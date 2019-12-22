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"Манчестер Юнайтед" хочет купить Миранчука за 40 млн евро

"Манчестер Юнайтед" хочет купить Миранчука за 40 млн евро

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность купить полузащитника московского клуба "Локомотив" Алексея Миранчука за €40 млн

Как передает Report, об этом сообщил портал TuttoMercatoWeb со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в течение последней недели о контракте с Миранчуком думали итальянские клубы "Ювентус", "Милан" и "Лацио".

За прошедший сезон Миранчук за "Локомотив" забил девять мячей в 21 матче. В текущем сезоне на счету полузащитника пять голов за 16 матчей.

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