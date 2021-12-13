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"Манчестер Юнайтед" закрыл базу из-за вспышки коронавируса

"Манчестер Юнайтед" закрыл базу из-за вспышки коронавируса "Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу на 24 часа из-за вспышки коронавируса в команде.
Футбол
13 декабря 2021 г. 19:48
Манчестер Юнайтед закрыл базу из-за вспышки коронавируса

"Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу на 24 часа из-за вспышки коронавируса в команде.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Клуб обсуждает с руководством английской Премьер-лиги возможность переноса гостевого матча с "Брентфордом", который должен пройти завтра, 14 декабря.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов "МЮ". Из-за этого воскресная тренировка произошла в видоизмененном режиме. Игроки занимались индивидуально в бесконтактном режиме. Те, у кого был положительный тест на коронавирус, отправились домой.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" koronavirusa görə bazasını bağlayıb

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