"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании основного форварда "Тоттенхэма"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании основного форварда лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании основного форварда лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

Как передает Report , об этом сообщает GiveMeSport.

По информации источника, 32-летний кореец вошел в шорт-лист манкунианцев в связи с истекающим контрактом — его соглашение с "Тоттенхэмом" завершается летом следующего года.

Таким образом, "МЮ" сможет бесплатно подписать форварда.

Сон Хын Мину 32 года, он выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за лондонцев 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.