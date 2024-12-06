"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании основного форварда "Тоттенхэма"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании основного форварда лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.
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По информации источника, 32-летний кореец вошел в шорт-лист манкунианцев в связи с истекающим контрактом — его соглашение с "Тоттенхэмом" завершается летом следующего года.
Таким образом, "МЮ" сможет бесплатно подписать форварда.
Сон Хын Мину 32 года, он выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за лондонцев 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.