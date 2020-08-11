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"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Лиги Европы Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 1:0 в матче четвертьфинала Лиги Европы.
Футбол
11 августа 2020 г. 03:58

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 1:0 в матче четвертьфинала Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Кёльне без зрителей.

Мяч на 94-й минуте с пенальти забил Бруну Фернандеш. "Манчестер Юнайтед" реализовал 21-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг. Голкипер "Копенгагена" Карл-Йохан Йонсон совершил 13 сейвов, что является лучшим результатом в еврокубковых матчах с сезона-2016/17.

В предыдущих 10 матчах Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" потерпел одно поражение (семь побед, две ничьих).

В полуфинале "Манчестер Юнайтед" 17 августа в Дюссельдорфе встретится с победителем матча между английским "Вулверхэмптоном" и испанской "Севильей". Их встреча пройдет во вторник в Дуйсбурге.

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