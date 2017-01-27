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    "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка английской лиги, уступив "Халлу" - ВИДЕО

    По сумме двух матчей полуфинала команда Жозе Моуринью победила со счетом 3:2

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Халлу" во втором матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу, но вышел в финал по сумме двух матчей.

    Как передает Report, встреча на домашней арене "Халла" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Голы у "Халла" забили том Хаддлстоун (35-я минута, с пенальти) и Умар Ниасс (85). В составе "Манчестер Юнайтед" отличился Поль Погба (66).

    В первом матче полуфинала команда Жозе Моуринью победила дома со счетом 2:0 и по сумме двух матчей прошла в финал.

    В решающем матче турнира "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Саутгемптона", который в полуфинале обыграл "Ливерпуль" (1:0 дома, 1:0 в гостях).

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