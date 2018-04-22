"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии - ВИДЕО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счётом 2:1 в пользу "красных дьяволов".

Как передает Report, на 11-й минуте Деле Алли вывел «шпор» вперёд, однако в середине первого тайма Алексис Санчес сравнял счёт. На 62-й минуте Андер Эррера забил второй гол "МЮ", которого хватило для победы.

"МЮ" вышел в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары "Челси" — "Саутгемптон" (22 апреля). Решающая игра турнира пройдёт 19 мая.