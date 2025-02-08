"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 финала Кубка Англии обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 финала Кубка Англии обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

Как сообщает Report , матч, прошедший на "Олд Траффорд", обслуживала бригада под руководством главного арбитра Майкла Солсбери.

Счет в игре открыли "лисы": на 42-й минуте Де Кордова-Рид поразил ворота Онаны. "Красные дьяволы" ответили во втором тайме, на 68-й минуте Зиркзе восстановил статус-кво. Последний гол в игре на 3-й добавленной к основному времени минуте после передачи Бруну Алвеша забил Гарри Магуайр.

Хотя после просмотра видеоповтора выяснилось, что футболист находился в офсайде, гол не был отменен, так как на этой стадии турнира VAR не применяется.

Таким образом, подопечные Рубена Аморима вышли в 1/8 финала Кубка Англии.