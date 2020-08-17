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"Манчестер Юнайтед" вылетел из еврокубков

"Манчестер Юнайтед" вылетел из еврокубков В матче 1/2 финала Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла английский "Манчестер Юнайтед"
Футбол
17 августа 2020 г. 01:01
Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков

В матче 1/2 финала Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла английский "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, встреча проходила в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги" и завершилась со счётом 2:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. "Севилья" сравняла счёт на 26-й минуте, когда Сусо ударом в касание расстрелял ворота после прострела Серхио Регилона. На 78-й минуте испанская команда вышла вперёд. Хесус Навас исполнил передачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Люк де Йонг ударом в касание отправил мяч в ворота.

"Севилья" пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Интер" — "Шахтёр".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Sevilya" əzmkar qələbə ilə finala yüksəldi

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