"Манчестер Юнайтед" выбил "Ман Сити" из Кубка Лиги - ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" на домашнем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал Кубка футбольной лиги.

Как передает Report, единственный мяч на 54-й минуте забил Хуан Мата.

Результаты других матчей 1/8 финала:

"Вест Хэм" - "Челси" - 2:1;

"Саутгемптон" - "Сандерленд" - 1:0.

После этих игр состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги. По её итогам «Манчестер Юнайтед», который в 4-м раунде прошёл «Манчестер Сити» (1:0), встретится с «Вест Хэм Юнайтед», выбившим «Челси» (2:1). «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Лидс Юнайтед», а «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном». Матчи 1/4 финала пройдут в конце ноября.

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка лиги:

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«Ливерпуль» — «Лидс»

«Халл Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Арсенал» — «Саутгемптон»