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"Манчестер Юнайтед" впервые за 29 лет вышел в финалы всех национальных кубков

"Манчестер Юнайтед" впервые за 29 лет вышел в финалы всех национальных кубков "Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале "красные дьяволы" в серии пенальти обыграли "Брайтон энд Хоув Альбион".
Футбол
24 апреля 2023 г. 07:48
Манчестер Юнайтед впервые за 29 лет вышел в финалы всех национальных кубков

"Манчестер Юнайтед" вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале "красные дьяволы" в серии пенальти обыграли "Брайтон энд Хоув Альбион".

Как передает Report, основное время матча, который прошел на "Уэмбли", завершилось вничью - 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки МЮ - 7:6.

В финале турнира подопечные Эрика тен Хага встретятся с "Манчестер Сити". Игра также пройдет на "Уэмбли" 3 июня.

"Манчестер Юнайтед" второй раз за сезон вышел в финал турнира - в конце февраля МЮ взял первый трофей с 2017 года, победив в Кубке английской лиги.

Всего манкунианцы в третий раз в истории вышли в финал Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне. Ранее это удавалось команде в сезонах 1982/83 и 1993/94.

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