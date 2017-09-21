"Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне получил рекордный доход

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Доходы английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2016/2017 составили 581 млн фунт стерлингов, что является рекордным показателем для клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Daily Mail, чистая прибыль "Манчестер Юнайтед" за прошлый сезон составила 80,8 млн фунт стерлингов (99,6 млн евро).

В сезоне-2015/2016 доходы английского клуба составили 515,3 млн фунт стерлингов, а прибыль - 68,9 млн фунт стерлингов. В текущем сезоне предполагаемая сумма доходов команды может составить от 575 млн до 585 млн фунт стерлингов.

Зарплатная ведомость "Манчестер Юнайтед" равняется 263,5 млн фунт стерлингов, что на 31,3 млн больше, чем за год до этого. Отмечается, что у клуба самая большая зарплатная ведомость в Английской премьер-лиге.

Коммерческий доход английского клуба вырос на 7,2 млн фунт стерлингов и составил 275,5 млн фунт стерлингов (312,1 млн евро). Также на 6,7 млн фунт стерлингов выросла прибыль от спонсорства и розничной торговли различными товарами.