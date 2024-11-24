"Манчестер Юнайтед" в первом матче под руководством Аморима сыграл вничью с "Ипсвичем"

В английской Премьер-лиге состоялся матч 12-го тура, в котором встречались "Ипсвич Таун" и "Манчестер Юнайтед".

В английской Премьер-лиге состоялся матч 12-го тура, в котором встречались "Ипсвич Таун" и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report , игра на стадионе "Портман Роуд" в Ипсвиче завершилась вничью со счетом 1:1.

В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера (Англия).

На второй минуте нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд открыл счет. Ответный мяч "Ипсвич Таун" на 43-й минуте забил форвард Омари Хатчинсон — 1:1.

После 12 сыгранных матчей "Ипсвич Таун" располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков. "Манчестер Юнайтед" после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль", у которого 31 очко.