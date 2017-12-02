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    Манчестер Юнайтед в меньшинстве одержал победу над Арсеналом - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» в матче 15-го тура АПЛ.

    Как передает Report, встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    «МЮ» с 35 очками занимает второе место, отставая от «Манчестер Сити» на 5 баллов и сыграв на матч больше. «Арсенал» (28) — пятый.

    Англия - Премьер-лига. 15-й тур

    Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3

    Голы: 0:1 – Валенсия – 4, 0:2 – Лингард – 11, 1:2 – Ляказетт – 49, 1:3 – Лингард – 63

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