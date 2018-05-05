"Манчестер Юнайтед" в гостях уступил "Брайтону" - ВИДЕО

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, в составе "Брайтона" голом на 57-й минуте встречи отличился Паскаль Гросс.

После этой игры "Манчестер Юнайтед" с 77 баллами занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" набрал 40 очков и поднялся на 11-е-м место.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с "Вест Хэмом", а "Брайтон" в гостях встретится с "Манчестер Сити".