"Манчестер Юнайтед" установил уникальный рекорд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в чемпионате Англии после матча 13-го тура с "Эвертоном".

"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение в чемпионате Англии после матча 13-го тура с "Эвертоном".

Как передает Report, об этом сообщает Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

МЮ разгромил "Эвертон" со счетом 3:0. После этой победы "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в АПЛ, который провел 500 сухих матчей в лиге.

На втором месте по этому показателю находится "Челси" (476). Третье место занимает "Ливерпуль" (460).

После 13 туров МЮ занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 24 очка. Победная серия команды в АПЛ составляет три матча.