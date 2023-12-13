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"Манчестер Юнайтед" установил собственный антирекорд по очкам в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" установил собственный антирекорд по очкам в ЛЧ "Манчестер Юнайтед" занял четвертое место в квартете A в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024, набрав всего четыре очка.
Футбол
13 декабря 2023 г. 06:19
Манчестер Юнайтед установил собственный антирекорд по очкам в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" занял четвертое место в квартете A в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024, набрав всего четыре очка.

Как передает Report, это худший результат в истории клуба.

В текущем розыгрыше команда обыграла дома "Копенгаген" (1:0) и сыграла вничью в гостях с "Галатасараем" (3:3). В других матчах МЮ уступил по разу датскому (3:4) и турецкому (2:3) клубам, а также дважды потерпел поражения от "Баварии" (0:1 дома и 3:4 в гостях).

"Манчестер Юнайтед" в шестой раз не вышел из группы в Лиге чемпионов. При этом в пяти предыдущих случаях клуб набирал не менее шести очков, как в сезонах 1994/1995 и 2005/2006.

Из 10 последних розыгрышей ЛЧ включая текущий, МЮ только три раза выступал в плей-офф турнира. Еще в трех случаях он выбывал на групповом этапе, а в четырёх вообще не участвовал в основной стадии ЛЧ.

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