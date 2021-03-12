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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в матче ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в матче ЛЕ Английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью на своем поле с итальянским "Миланом" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Футбол
12 марта 2021 г. 00:53
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в матче ЛЕ

Английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью на своем поле с итальянским "Миланом" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, счет открыл забил футболист "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло (50-я минута). Мяч стал первым для 18-летнего ивуарийца в составе манкунианцев после перехода в январе из итальянской "Аталанты". У "Милана" отличился Симон Кьер (90+2).

Напомним, что последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего клубы провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.

В другом матче нидерландский "Аякс" дома обыграл швейцарский "Янг Бойз" (3:0), украинское "Динамо" в Киеве уступило испанскому "Вильярреалу" (0:2), чешская "Славия" сыграла вничью с вернувшим себе титул чемпиона Шотландии "Рейнджерс" (1:1).

Отметим, что ответные встречи пройдут 18 марта.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropa Liqası: "Ayaks"dan darmadağın, "Mançester Yunayted" qələbəni əldən verdi

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