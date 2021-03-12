«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в матче ЛЕ

Английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью на своем поле с итальянским "Миланом" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Напомним, что последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего клубы провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.
В другом матче нидерландский "Аякс" дома обыграл швейцарский "Янг Бойз" (3:0), украинское "Динамо" в Киеве уступило испанскому "Вильярреалу" (0:2), чешская "Славия" сыграла вничью с вернувшим себе титул чемпиона Шотландии "Рейнджерс" (1:1).
Отметим, что ответные встречи пройдут 18 марта.