"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report , встреча, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

В составе "Манчестер Юнайтед" точными ударами отметились Бруну Фернандеш и Кобби Майну. За "Ливерпуль" мячи забили Луис Диас и Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 49 очков. "Ливерпуль" располагается на второй строчке, набрав 71 очко. Лидирует в чемпионате лондонский "Арсенал", опережая "Ливерпуль" по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 70 очков.

В зоне вылета АПЛ располагаются "Лутон", "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".

В следующем матче "Ливерпуль" сыграет с "Кристал Пэлас". Встреча состоится 14 апреля. Команды выйдут на поле в 17:00 по бакинскому времени. "Манчестер Юнайтед" 13 апреля сыграет с "Борнмутом". Матч начнется в 20:30 по бакинскому времени.