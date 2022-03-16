"Манчестер Юнайтед" сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.
Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в него вошли Томас Тухель ("Челси"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Маурисио Почеттино ("ПСЖ"), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Луис Энрике (сборная Испании).
Отмечается, что вариант с Энрике видится наиболее сложным, так как тренер планирует выступить на ЧМ-2022 вместе с испанской командой, а "МЮ" хочет, чтобы новый тренер приступил к работе до старта следующего сезона.
В ноябре прошлого года "Юнайтед" уволил Оле-Гуннара Сульшера. Команду сейчас на временной основе тренирует Ральф Рангник.