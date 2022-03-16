"Манчестер Юнайтед" сформировал список кандидатов на пост главного тренера

"Манчестер Юнайтед" сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.

"Манчестер Юнайтед" сформировал список кандидатов на пост главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в него вошли Томас Тухель ("Челси"), Хулен Лопетеги ("Севилья"), Маурисио Почеттино ("ПСЖ"), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Луис Энрике (сборная Испании).

Отмечается, что вариант с Энрике видится наиболее сложным, так как тренер планирует выступить на ЧМ-2022 вместе с испанской командой, а "МЮ" хочет, чтобы новый тренер приступил к работе до старта следующего сезона.

В ноябре прошлого года "Юнайтед" уволил Оле-Гуннара Сульшера. Команду сейчас на временной основе тренирует Ральф Рангник.