"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Эвертону"

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Эвертону" со счетом 0:4 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, встреча, на которой присутствовало 39 395 зрителей, прошла на стадионе "Гудисон Парк".

Голы забили Ришарлисон (13-я минута), Гильфи Сигурдссон (28), Люка Динь (56) и Тео Уолкотт (64).

"Манчестер Юнайтед" впервые потерпел разгромное поражение в чемпионате Англии под руководством Уле Гуннара Сульшера. После этого матча число мячей, пропущенных в текущем сезоне чемпионата командой из Манчестера, достигло 48, этот результат является худшим для клуба за всю историю выступлений в Английской премьер-лиге (с 1992 года).