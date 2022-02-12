"Манчестер Юнайтед" распрощается с нападающим

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" распрощается с футболистом Эдинсоном Кавани.

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" распрощается с футболистом Эдинсоном Кавани.

Как передает Report, об этом в Twitter написал журналист Фабрицио Романо.

"Красные дьяволы" не будут предлагать 34-летнему футболисту новый контракт. Кавани хочет попробовать себя в Ла Лиге. Агенты уругвайца попытаются подыскать ему клуб в Испании.

Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард принял участие в 11 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.