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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" и опустился на седьмое место в таблице АПЛ Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24 потерпел поражение в матче с "Ньюкаслом".
Футбол
3 декабря 2023 г. 03:21
Манчестер Юнайтед проиграл Ньюкаслу и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24 потерпел поражение в матче с "Ньюкаслом".

Как передает Report, матч, прошедший на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в английском Ньюкасле, завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 55-й минуте забил 22-летний полузащитник Энтони Гордон. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

После матча "Манчестер Юнайтед" опустился на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" набрали 24 очка в 14 матчах чемпионата. "Ньюкасл" же поднялся на пятую строчку. В активе "сорок" 26 очков за аналогичное количество игр.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ "Арсенал" (33 очка за 14 игр).

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Mançester Yunayted” 6-cı dəfə məğlub olub

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