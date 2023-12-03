"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" и опустился на седьмое место в таблице АПЛ

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24 потерпел поражение в матче с "Ньюкаслом".

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24 потерпел поражение в матче с "Ньюкаслом".

Как передает Report , матч, прошедший на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в английском Ньюкасле, завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 55-й минуте забил 22-летний полузащитник Энтони Гордон. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

После матча "Манчестер Юнайтед" опустился на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" набрали 24 очка в 14 матчах чемпионата. "Ньюкасл" же поднялся на пятую строчку. В активе "сорок" 26 очков за аналогичное количество игр.

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ "Арсенал" (33 очка за 14 игр).