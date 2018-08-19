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    "Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону", пропустив три гола за тайм - ВИДЕО

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ «Брайтон энд Хоув Альбион» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

    Как передает Report, встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

    «Брайтон» вышел вперёд благодаря мячу нападающего Гленна Мюррея в середине первого тайма. Спустя две минуты защитник Шейн Даффи удвоил преимущество своей команды. До перерыва по голу забили нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку и полузащитник хозяев Паскаль Гросс, реализовавший пенальти. Точку в матче поставил хавбек Поль Погба.

    «Брайтон», набрав 3 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (3) — на 10-й строчке.

    Англия - Премьер-лига. 2-й тур

    "Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Юнайтед" - 3:2

    Голы: 1:0 – Мюррей – 25, 2:0 – Даффи – 27, 2:1 – Лукаку – 34, 3:1 – Гросс – 44 (пен), 3:2 – Погба – 90+5 (пен).

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