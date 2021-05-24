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"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с футболистом Бруну Фернандешем

"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с футболистом Бруну Фернандешем Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.
Футбол
24 мая 2021 г. 07:01
Манчестер Юнайтед продлит контракт с футболистом Бруну Фернандешем
Бруну Фернандеш

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.

Как передает Report, об этом сообщает издание Mirror.

По информации Mirror, агент Фернандеша Мигель Пинту прибыл в Англию для начала переговоров. При этом "Манчестер Юнайтед" намерен подписать новое соглашение с 26-летним футболистом до начала чемпионата Европы. Текущий контракт Фернандеша рассчитан до июня 2025 года, трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 90 млн евро.

Напомним, что Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга" в январе 2020 года.

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