"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть дома последнюю команду АПЛ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле не смог поразить ворота «Халл Сити».

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл с преимуществом «МЮ», но в концовке хозяевам повезло — мяч после удара Лазара Марковича угодил в штангу.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 42 очка, "Халл" с 17 очками идет 19-м после 23 игр.

В другом матче тура «Сток Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 1:1. Питер Крауч на 7-й минуте открыл cчёт, а на 39-й минуте Райан Шоукросс поразил свои ворота.

В следующем туре 5 февраля "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Лестером", днем ранее "Халл" на своем поле примет "Ливерпуль".