"Манчестер Юнайтед" предложили купить бывшего игрока "Сити"

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Эдин Джеко, выступающий за "Рому", может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Эдин Джеко, выступающий за "Рому", может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на The Sun, агенты предложили "красным дьяволам" подписать боснийского форварда.

Сообщалось, что Джеко хочет вернуться в "Манчестер Сити". Агент футболиста Алессандро Луччи начал переговоры с представителями "горожан".

Сейчас Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава "Ромы" из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой. Португальский специалист также лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер "волков" Тьягу Пинту пытается помирить игрока и тренера, но Джеко решительно настроен уйти. С "Ромой" также связался миланский "Интер", готовый обменять Джеко на Алексиса Санчеса.