О нас

"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" Роналду

"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" Роналду "Манчестер Юнайтед", который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги туринскому «Ювентусу».
Футбол
12 августа 2022 г. 08:35
Манчестер Юнайтед предложил Ювентусу Роналду

"Манчестер Юнайтед", который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги туринскому "Ювентусу".

Как передает Report со ссылкой на RaiSport, английский клуб хотел включить Роналду в сделку по полузащитнику туринцев Андриану Рабьо, однако получил отказ.

При этом агент Роналду Жорже Мендеш продолжает звонить в "Ювентус", чтобы договориться о сделке. Стоит напомнить, что форвард выступал за туринцев с 2018 по 2021 год.

Роналду вернулся в МЮ в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в ее составе 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi