"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" Роналду

"Манчестер Юнайтед", который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги туринскому «Ювентусу».

"Манчестер Юнайтед", который еще некоторое время назад не хотел расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду, предложил его услуги туринскому "Ювентусу".

Как передает Report со ссылкой на RaiSport, английский клуб хотел включить Роналду в сделку по полузащитнику туринцев Андриану Рабьо, однако получил отказ.

При этом агент Роналду Жорже Мендеш продолжает звонить в "Ювентус", чтобы договориться о сделке. Стоит напомнить, что форвард выступал за туринцев с 2018 по 2021 год.

Роналду вернулся в МЮ в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в ее составе 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".