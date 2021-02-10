"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд 109-летней давности

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Вест Хэм".

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Вест Хэм".

Как передает Report, встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой "красных дьяволов" в овертайме со счетом 1:0.

"Манчестер Юнайтед" одержал девятую домашнюю победу подряд в Кубке Англии. Это самая длинная серия домашних побед в турнире. Предыдущая была в период 1908 по 1912 год.

Таким образом, МЮ вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Вест Хэм" завершил участие в турнире. Напомним, что на предыдущей стадии "красные дьяволы" обыграли "Ливерпуль" со счетом 3:2. "Вест Хэм" в свою очередь одержал победу над "Донкастер Роверс", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.