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"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд 109-летней давности

"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд 109-летней давности Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Вест Хэм".
Футбол
10 февраля 2021 г. 06:06
Манчестер Юнайтед повторил рекорд 109-летней давности

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Вест Хэм".

Как передает Report, встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой "красных дьяволов" в овертайме со счетом 1:0.

"Манчестер Юнайтед" одержал девятую домашнюю победу подряд в Кубке Англии. Это самая длинная серия домашних побед в турнире. Предыдущая была в период 1908 по 1912 год.

Таким образом, МЮ вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Вест Хэм" завершил участие в турнире. Напомним, что на предыдущей стадии "красные дьяволы" обыграли "Ливерпуль" со счетом 3:2. "Вест Хэм" в свою очередь одержал победу над "Донкастер Роверс", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" İngiltərə Kubokunda 109 il əvvəlki rekordunu təkrarladı

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