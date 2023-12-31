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"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение в пяти последних матчах АПЛ

"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение в пяти последних матчах АПЛ ​​​​​​​"Манчестер Юнайтед" в гостях встречался с "Ноттингем Форест" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
31 декабря 2023 г. 02:57
Манчестер Юнайтед потерпел третье поражение в пяти последних матчах АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в гостях встречался с "Ноттингем Форест" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 64-й минуте Николас Домингес открыл счет в матче, выведя "Ноттингем Форест" вперед. На 78-й минуте, Маркус Рашфорд восстановил равновесие. В концовке, на 82-й минуте, Морган Гиббс-Уайт принес своей команде победу.

"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение в пяти последних матчах чемпионата Англии и идет на седьмой строчке в турнирной таблице (31 очко). "Ноттингем Форест" одержал вторую победу подряд под руководством Нуну Эшпириту Санту, набрал 20 баллов и поднялся на 15-ю позицию.

Поражения стало для МЮ 21-м в 2023 году. Больше матчей за календарный год "красные дьяволы" проигрывали только трижды. Антирекорд – 28 поражений (1930 год). В 1972 году проиграли 25 раз, в 1921-м – 24.

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