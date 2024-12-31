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"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу "Ньюкасл" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".
Футбол
31 декабря 2024 г. 04:24
Манчестер Юнайтед потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

"Ньюкасл" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Как передает Report, забитыми мячами отметились Александер Исак (4-я минута) и Жоэлинтон (19).

"Манчестер Юнайтед" потерпел третье поражение в чемпионате Англии подряд и пятое в шести играх. Команда набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" одержал четвертую победу подряд и с 32 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 5 января на выезде сыграет с лидером чемпионата "Ливерпулем". "Ньюкасл" 4 января в гостях встретится с "Тоттенхэмом".

В других матчах понедельника "Ипсвич" обыграл "Челси" со счетом 2:0, "Астон Вилла" и "Брайтон" сыграли вничью (2:2).

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