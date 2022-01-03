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"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение под руководством Рангника

"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение под руководством Рангника "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 0:1 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
3 января 2022 г. 23:34
Манчестер Юнайтед потерпел первое поражение под руководством Рангника

"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 0:1 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, забитым мячом на 82-й минуте отметился Жоау Моутинью.

"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение под руководством немца Ральфа Рангника, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды 29 ноября, покинув должность руководителя московского "Локомотива" по спорту и развитию. При немецком специалисте до матча с "Вулверхэмптоном" манкунианцы одержали в чемпионате Англии четыре победы при одной ничьей. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" (1:1).

Встречу пропустил капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр. С капитанской повязкой команду на поле вывел Криштиану Роналду. Он был капитаном манкунианцев во второй раз, впервые это произошло в марте 2008 года. "Вулверхэмптон" одержал выездную победу над "Манчестер Юнайтед" впервые с 1980 года.

"Манчестер Юнайтед" с 31 очком после 19 игр занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вулверхэмптон" набрал 38 очков и поднялся на восьмую строчку.

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