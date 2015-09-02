Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Британский клуб "Манчестер Юнайтед" попал в историю мирового футбола. Представитель клуба добился этого, заплатив 19-летнему футболисту очень большую сумму за трансфер.

Для перехода выступающего в "Монако" Антония Марсьяля команда Луи ван Гала заплатила 49 млн. евро. Это - самая высокая сумма, выплаченная за трансфер футболисту в этом возрасте.

Стороны уже оформили свои отношения. Молодой футболист обладает преимуществом играть на обоих флангах линии наступления.

Отметим, что 2 года назад трансфер А.Марсьяля из "Лиона" в "Монако" обошелся в 3,7 млн. евро.