"Манчестер Юнайтед" показал худший результат за 34 года по проигранным матчам в сезоне

"Манчестер Юнайтед" на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне уступил "Челси" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:4. Таким образом, команда Эрика тен Хага проиграла 17-й матч в сезоне.

"Манчестер Юнайтед" на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне уступил "Челси" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:4. Таким образом, команда Эрика тен Хага проиграла 17-й матч в сезоне.

Как сообщает Report, из-за поражения "красных дьяволов" в игре с "пенсионерами" клуб показал свой худший результат по количеству проигранных встреч в рамках одного сезона. В последний раз "Манчестер Юнайтед" уступал 17 раз в кампании-1989/1990.

Из 17 поражений у команды тен Хага четыре неудачных результата в Лиге чемпионов, 12 проигранных встреч в английской Премьер-лиге и один раз "красные дьяволы" уступили в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.