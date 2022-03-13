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"Манчестер Юнайтед" первым в АПЛ покорил отметку в 400 побед в домашних играх

"Манчестер Юнайтед" первым в АПЛ покорил отметку в 400 побед в домашних играх "Манчестер Юнайтед" благодаря победе над "Тоттенхэм Хотспур" (3:2) в 29-м туре чемпионата Англии стал рекордсменом соревнований по количеству побед на домашнем стадионе.
Футбол
13 марта 2022 г. 10:34
Манчестер Юнайтед первым в АПЛ покорил отметку в 400 побед в домашних играх

"Манчестер Юнайтед" благодаря победе над "Тоттенхэм Хотспур" (3:2) в 29-м туре чемпионата Англии стал рекордсменом соревнований по количеству побед на домашнем стадионе.

Как передает Report, "Манчестер Юнайтед" выиграл ровно 400 домашних матчей Премьер-лиги, став первой командой, достигшей такого рубежа в соревновании. 23 из этих побед были одержаны именно над "Тоттенхэмом", и это больше, чем любая другая команда обыграла другую дома в Премьер-лиге.

"Манчестер Юнайтед" в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Тоттенхэм Хотспур" (45) - на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является "Манчестер Сити" (69).

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Версия на английском языке Manchester United sets new record in Premier League
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

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