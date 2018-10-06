"Манчестер Юнайтед" переиграл "Ньюкасл", проигрывая в ходе матча 0:2

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счётом 3:2.

Как передает Report, встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Гости активно начали матч и уже к десятой минуте повели с преимуществом в два мяча. Отличились Роберт Кенеди и Йосинори Муто. Во втором тайме манкунианцам удалось переломить ход встречи. Сначала Хуан Мата отыграл один мяч, классно пробив со штрафного, а затем Антони Марсьяль сравнял счет. Победу «МЮ» принес Алексис Санчес, отличившийся на 90-й минуте.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ньюкасл» остался в зоне вылета, на 19-м месте.

В следующем туре «МЮ» на выезде сыграет с «Челси» (21 октября). «Ньюкаслу» предстоит домашний матч с «Брайтоном» (20 октября).

Англия - Премьер-лига. 8-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл Юнайтед" - 3:2

Голы: 0:1 – Кенеди – 7, 0:2 – Муто – 10, 1:2 – Мата – 70, 2:2 – Марсьяль – 76, 3:2 – Санчес – 90