"Манчестер Юнайтед" отстранил Роналду от участия в матче с "Челси"

"Манчестер Юнайтед" отстранил португальского нападающего Криштиану Роналду от участия в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу с "Челси".

"Манчестер Юнайтед" отстранил португальского нападающего Криштиану Роналду от участия в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу с "Челси".

Как передает Report, об этом в четверг сообщила пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

В 12-м туре "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Роналду покинул стадион до финального свистка. Он не присутствовал в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу.

"Криштиану Роналду не будет в составе "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-лиги против "Челси". Остальные игроки полностью сосредоточены на подготовке к этому матчу", - говорится в сообщении.

Матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" пройдет 22 октября в Лондоне.