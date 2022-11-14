"Манчестер Юнайтед" отреагировал на высказывания Роналду

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально отреагировал на публичные высказывания португальского форварда Криштиану Роналду.
Как сообщает Report, в МЮ пообещали дать ответ на высказывания Криштиану Роналду после установления фактов.
"Мы сейчас сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении единства между игроками, тренерами и болельщиками", - говорится в заявлении клуба.
14 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве.