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"Манчестер Юнайтед" отреагировал на высказывания Роналду

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на высказывания Роналду Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально отреагировал на публичные высказывания португальского форварда Криштиану Роналду.
Футбол
14 ноября 2022 г. 19:29
Манчестер Юнайтед отреагировал на высказывания Роналду

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально отреагировал на публичные высказывания португальского форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, в МЮ пообещали дать ответ на высказывания Криштиану Роналду после установления фактов.

"Мы сейчас сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении единства между игроками, тренерами и болельщиками", - говорится в заявлении клуба.

14 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве.

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Версия на английском языке Manchester United issue statement over Ronaldo's scandalous interview
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Ronaldunun qalmaqallı müsahibəsi ilə bağlı bəyanat yayıb

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