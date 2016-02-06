​"Манчестер Юнайтед" отказался комментировать слухи о переговорах с Моуриньо

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался комментировать сообщения о том, что с представителями Жозе Моуриньо, уволенного в прошлом году с поста главного тренера клуба "Челси", ведутся переговоры, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Моуриньо ушел с поста тренера "Челси" в декабре. 52-летний португалец был вынужден покинуть свой пост в лондонском клубе после девяти поражений в 16 матчах чемпионата Англии и скандальной потери его командой спортивной формы.

Британские СМИ позже сообщили, что французский ПСЖ и "Интер", который португалец привел к победам в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, могут пригласить его.

Вскоре появились слухи о том, что Моуриньо может возглавить тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" в случае, если в конце сезона с этого поста уйдет нынешний главный тренер МЮ Луи ван Гаал.