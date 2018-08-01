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    "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" оштрафовал французского нападающего команды Антони Марсьяля на 200 тыс. евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, 23-летний футболист оштрафован за самовольный пропуск восьми дней во время предсезонной подготовки из-за рождения ребенка.

    На прошлой неделе Марсьяль покинул расположение команды в связи с рождением сына. Французский форвард улетел в Париж.

    Напомним, что Марсьяль играет в "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Ожидается, что Марсьяль намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за плохих отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.

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