"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" оштрафовал французского нападающего команды Антони Марсьяля на 200 тыс. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, 23-летний футболист оштрафован за самовольный пропуск восьми дней во время предсезонной подготовки из-за рождения ребенка.

На прошлой неделе Марсьяль покинул расположение команды в связи с рождением сына. Французский форвард улетел в Париж.

Напомним, что Марсьяль играет в "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Ожидается, что Марсьяль намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за плохих отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.