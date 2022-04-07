"Манчестер Юнайтед" определился с тремя трансферными целями на лето

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует крупный трансферный бюджет на лето.

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует крупный трансферный бюджет на лето.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, МЮ хочет помочь Эрику тен Хагу, который в данный момент тренирует "Аякс", но летом может перейти в стан манкунианцев. Нидерландцу готовы предоставить значительный бюджет на трансферы даже в случае непопадания клуба в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Отмечается, что "красные дьяволы" хотят подписать нападающего и двух полузащитников. В качестве трансферных целей "Ман Юнайтед" определил форварда "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна, полузащитника "Вест Хэм Юнайтед" Деклана Райса и хавбека "Астон Виллы" Джона Макгинна.

Как только тен Хаг будет утвержден в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", наставник сможет предложить свои варианты трансферов.