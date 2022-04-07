"Манчестер Юнайтед" определился с тремя трансферными целями на лето

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует крупный трансферный бюджет на лето.
Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, МЮ хочет помочь Эрику тен Хагу, который в данный момент тренирует "Аякс", но летом может перейти в стан манкунианцев. Нидерландцу готовы предоставить значительный бюджет на трансферы даже в случае непопадания клуба в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Отмечается, что "красные дьяволы" хотят подписать нападающего и двух полузащитников. В качестве трансферных целей "Ман Юнайтед" определил форварда "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна, полузащитника "Вест Хэм Юнайтед" Деклана Райса и хавбека "Астон Виллы" Джона Макгинна.
Как только тен Хаг будет утвержден в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", наставник сможет предложить свои варианты трансферов.