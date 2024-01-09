"Манчестер Юнайтед" обыграл "Уиган" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Уиган" принимал "Манчестер Юнайтед".

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Уиган" принимал "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Report , встреча прошла в Уигане на стадионе "Ди-Дабл-ю" и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе "Манчестер Юнайтед" забивали Диогу Дало и Бруну Фернандеш.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а "Уиган" завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Сити", который в финальном матче прошлого года обыграл именно "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Англии является лондонский "Арсенал", который выигрывал трофей 14 раз. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед". На их счету 12 побед на турнире. Следом располагается сразу три клуба – "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси", которые становились победителями турнира по 8 раз.