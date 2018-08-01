"Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал" в матче Международного кубка чемпионов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» победил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Майами (США) на стадионе «Хард Рок» и завершилась победой манкунианскго клуба со счётом 2:1.

Все голы встречи были забиты в первом тайме. К 27-й минуте поединка подопечные Жозе Моуринью выигрывали со счётом 2:0 благодаря результативным ударам в исполнении чилиского нападающего Алексиса Санчеса и испанского полузащитника Андера Эрреры. На третьей добавленной минуте «сливочным» удалось сократить отставание в счёте благодаря французским игрокам — Бернару Франсуа и Кариму Бензема, первый отдал передачу, а второй отправил снаряд в сетку ворот. На большее футболистов испанского клуба не хватило.