"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в третьем раунде Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" в гостях в серии пенальти обыграл "Арсенал" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" в гостях в серии пенальти обыграл "Арсенал" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе "Арсенала" гол забил Габриэл (63-я минута), у "Манчестер Юнайтед" отличился Бруну Фернандеш (52). В серии пенальти точнее оказалась команда из Манчестера - 5:3.

На 61-й минуте защитник гостей Диогу Далот получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 72-й минуте голкипер "Манчестер Юнайтед" Алтай Байындыр отразил пенальти, который пробивал полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор.

Соперник "Манчестер Юнайтед" по четвертому раунду определится по итогам жеребьевки, которая пройдет позднее.

Команды провели 243-й очный матч в истории, "Манчестер Юнайтед" одержал 100-ю победу. В 90 встречах сильнее был "Арсенал", 53 игры завершились вничью. "Арсенал" проиграл "Манчестер Юнайтед" впервые с 2 декабря 2021 года, тогда "Манчестер Юнайтед" на своем поле победил со счетом 3:2. После этого лондонская команда одержала шесть побед.

"Арсенал" является рекордсменом по числу побед в Кубке Англии, лондонская команда выигрывала турнир 14 раз. "Манчестер Юнайтед" занимает второе место по этому показателю, на счету клуба 13 побед в турнире, включая розыгрыш предыдущего сезона.