"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Гарри Магуайром

Защитник Гарри Магуайр продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Защитник Гарри Магуайр продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком будет действовать до июня 2026 года.

Мугайру 31 год, он перешел в "Манчестер Юнайтед" в январе 2019 года из английского "Лестера" за €87 млн - рекордная сумма для защитника на тот момент. В составе "Манчестер Юнайтед" футболист выиграл Кубок лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24. Также вместе с командой он доходил до финала Кубка Англии (2022/23) и Лиги Европы (2020/21) - второго по значимости еврокубка. В активе игрока 222 матча за "Манчестер Юнайтед", в которых он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. По ходу карьеры защитник также выступал за английские "Шеффилд Юнайтед", "Халл" и "Уиган".

За сборную Англии Магуайр принял участие в 64 матчах, забив в них 7 голов и отдав 2 передачи. Он является серебряным призером чемпионата Европы, который проходил в 2021 году. Также на его счету бронзовая награда Лиги наций (2019).