О нас

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Гарри Магуайром

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Гарри Магуайром Защитник Гарри Магуайр продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".
Футбол
3 января 2025 г. 18:09
Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с Гарри Магуайром

Защитник Гарри Магуайр продлил контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком будет действовать до июня 2026 года.

Мугайру 31 год, он перешел в "Манчестер Юнайтед" в январе 2019 года из английского "Лестера" за €87 млн - рекордная сумма для защитника на тот момент. В составе "Манчестер Юнайтед" футболист выиграл Кубок лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24. Также вместе с командой он доходил до финала Кубка Англии (2022/23) и Лиги Европы (2020/21) - второго по значимости еврокубка. В активе игрока 222 матча за "Манчестер Юнайтед", в которых он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. По ходу карьеры защитник также выступал за английские "Шеффилд Юнайтед", "Халл" и "Уиган".

За сборную Англии Магуайр принял участие в 64 матчах, забив в них 7 голов и отдав 2 передачи. Он является серебряным призером чемпионата Европы, который проходил в 2021 году. Также на его счету бронзовая награда Лиги наций (2019).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя Грузинской мечты
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя "Грузинской мечты"
28 декабря 2024 г. 05:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi